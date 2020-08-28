Американский сегмент соцсети TikTok оценили в 30 млрд долларов

Китайская фирма ByteDance требует около 30 млрд долларов за американский сегмент социальной сети TikTok, сообщила The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, потенциальные покупатели американского сегмента соцсети TikTok считают упомянутую выше цену слишком высокой. ByteDance планирует выбрать основного претендента, провести с ним переговоры и заключить сделку. Китайская компания рассчитывает сделать все это уже на следующей неделе, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что исполнительный директор TikTok уволился из-за угроз по поводу возможности блокировки приложения на территории США.

Напомним, 15 августа глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

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