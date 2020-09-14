«Яндекс.Лавка» извинилась за доставку ведра мочи жительнице Петербурга

Петербурженка заказала домой продукты в сервисе «Яндекс.Лавка» и получила вместе с ними ведерко из-под майонеза, наполненное мочой. Глава сервиса Илья Красильщик извинился перед девушкой и назвал ситуацию дикой.

Девушка рассказала в своем Twitter, что нашла мочу в заказе уже после того, как курьер ушел. Она сообщила об инциденте в «Яндекс.Лавку», где был произведен заказ.

Руководитель сервиса Илья Красильщик написал пост в Facebook, в котором извинился перед заказчиком, он отметил, что «ситуация дикая».

«Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру – пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке. Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что записи с камер заканчиваются территорией лавки», – пояснил он. К посту прикреплены ролики с видеокамер.

Сервис пытался связаться с курьером и выяснить ситуацию, но этого сделать не удалось. Курьера отстранили от доставки заказов навсегда, указал Красильщик.

«Это, конечно, полное безумие, и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чертово ведро. Такого никогда раньше не случалось, не то что с ведром, а вообще с инородными предметами в пакетах Лавки», – заключил Красильщик.

Ранее в сентябре курьер службы доставки еды Delivery Сlub предложил одной из клиенток в Москве «провести вместе время», пока у нее дома нет мужа.