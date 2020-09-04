Курьер в Москве предложил клиентке «провести вместе время», пока дома нет мужа

Курьер службы доставки еды Delivery Сlub предложил одной из клиенток в Москве «провести вместе время», пока у нее дома нет мужа, сообщают СМИ.

Клиентка сервиса пожаловалась на то, что курьер написал ей в мессенджере и предложил «провести вместе» полчаса, пока супруга женщины нет дома. В компании перед девушкой извинились и предложили ей в качестве компенсации купон на 200 рублей, не став предпринимать дальнейших действий.

После придания истории огласки в Delivery club ответили, что прекратили работу с этим доставщиком, а оператора, который проигнорировал жалобу, отправили на переобучение, пишет Life Shot.

Также в компании заверили, что разработчики уже создают систему, по которой номера клиентов будут скрыты от курьеров. Общаться они смогут только через приложение.

«Мы прекратили работу с этим курьером, а наша служба безопасности провела с ним работу. Оператор службы поддержки отправлен на переобучение, поскольку не придал должного значения случившемуся. Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров. Сотрудник службы поддержки вернется к работе после переобучения», – заявили в Delivery Сlub, передает «Подъем».

Летом курьеры Delivery Club пригрозили компании забастовкой из-за невыплаты зарплаты. Позже в предприятии сообщили, что большинству работников выплатили деньги.