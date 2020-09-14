Сирийский боевик рассказал о финансировании американцами

Бывший боевик Абдурахман Джиср, пришедший легализоваться в российский центр примирения враждующих сторон в сирийском городе Дераа, рассказал о том, как его и сообщников финансировали США, призывая воевать против официальных властей.

«Нас сначала отослали на обучение в Иорданию, потом сюда. Деньги платили американцы, говорили, надо воевать против государства. Когда сирийская армия начала освобождать район за районом, наш отряд ушел в Иорданию, раненых увезли в Израиль. Тогда я понял, что не хочу никуда уходить, что ввязался совсем не в то, чем оно казалось в самом начале. Я чувствую себя обманутым», – передает РИА «Новости» его слова.

Каждый день в центр примирения враждующих сторон приходят по 200–300 человек, желающих сдаться властям и начать вести мирную жизнь. Всего за время работы учреждения было отработано более 5 тыс. таких заявок. Главное условие для легализации – прийти в центр и подтвердить свою поддержку мирного сирийского процесса. Документы принимают пять специалистов, затем их проверяют спецслужбы.

В центре примирения не только регистрируют граждан, но и работают над их дальнейшей социализацией. Среди бывших боевиков – художник Абдурахман, который после легализации устроился на работу в отдел народных ремёсел культурного центра Дераа.

Другая задача российских специалистов – работать посредниками между бывшими противниками, которые теперь восстанавливают разрушенный город и ищут пути мирного сосуществования. Как рассказал журналистам доктор Ахмад Аль-Амери, помогавший в создании центра, жители Дераа надеются, что российская помощь ускорит этот процесс.

«Есть очень чувствительные вопросы – особенно те, которые касаются содержания людей в тюрьмах, восстановления разрушенного жилья и так далее. Девять лет в нашей стране идет война. И мы надеемся, что россияне помогут нам прийти к согласию, мы понимаем, что это не произойдет быстро», – подчеркнул он.

Напомним, в июле сдавшийся сирийской армии боевик Хасан Абдул Атра сообщил, что группировка «Магавир ас-Саура», лагерь которой расположен на территории зоны Эт-Танф, участвовала в провокациях против Дамаска для оправдания нанесения американских ударов по правительственным войскам Сирии.

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