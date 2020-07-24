Сдавшийся сирийской армии боевик раскрыл провокации США против Дамаска

Сдавшийся сирийской армии боевик Хасан Абдул Атра сообщил, что группировка «Магавир ас-Саура», лагерь которой расположена на территории зоны Эт-Танф, участвовала в провокациях против Дамаска для оправдания нанесения американских ударов по правительственным войскам Сирии.

«Мы должны были провести провокацию против сирийской армии, чтобы дать американцам повод нанести по ней удар. <...> Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар», – приводит слова бывшего участника незаконного вооруженного формирования ТАСС.

По его словам, группа боевиков, в состав которой входил Абдул Атра, должна была подъехать на пикапах к позициям сирийской армии как можно ближе и вынудить солдат открыть огонь. Однако в ходе трех попыток провокаций, в которых принял участие сбежавший участник группировки, сирийские военные не стали стрелять по ним и не дали повода американским военным для атаки.

Он добавил, что стал бойцом группировки «Магавир ас- Саура» после того, как оказался в лагере беженцев Эр- Рукбан, где его завербовали, убедив, что, если он вернется на подконтрольную сирийским властям территорию, то будет убит. «На территории Эт-Танф очень серьезно промывают мозги. Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх, убеждают в том, что сирийские силовики, россияне и иранцы будут убивать их. Нам показывали видео о том, что правительственные войска разрушили мечети в Пальмире, что уничтожили все плантации и пальмовые рощи», – сказал бывший боец группировки.

При этом, как отметил Абдул Атра, командование группировки, отправляя бойцов на провокации, принимает меры, чтобы они не смогли сбежать. «Чтобы бойцы не могли бежать, командиры заливают в пикапы [на которых передвигается группа] топливо всего на 10-15 километров», – сказал он.

После того, как Абдул Акра сдался правительственной армии, он дал показания сирийским спецслужбам о деятельности «Магавир ас-Сауры» и был отпущен.

Ранее в районе Тадмора были задержаны бойцы «Магавир ас-Сауры» после того, как группа из восьми человек на мотоциклах наехала на минное поле. В результате пятеро боевиков погибли и трое были задержаны солдатами правительственной армии Сирии. Задержанные сообщали, что их готовили при участии американских военных инструкторов, а задачей группы был сбор информации о сирийских, российских и иранских военных объектах.

Напомним, в мае перешедший на сторону сирийских правительственных войск командир подразделения боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД