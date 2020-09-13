Соцсеть «ВКонтакте» обошла блокировку на Украине

Если пользоваться мобильным приложением, соцсеть «ВКонтакте» доступна на Украине без VPN, сообщили в пресс-центре соцсети.

«ВКонтакте» сообщает, что в мобильном приложении усовершенствовано функционирование прокси, поэтому теперь на Украине им можно пользоваться без ограничений, передает РЕН ТВ.

«Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN», – сказано в сообщении.

При этом блокировка «ВКонтакте» на компьютерах сохраняется. При использовании компьютеров жители Украины смогут войти в соцсеть только с помощью программ, позволявшая обходить блокировку (VPN).

В мае 2017 года на Украине запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.

Половина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей.