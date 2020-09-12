Солодов открыл в Петропавловске-Камчатском стадион «Спартак»

В субботу Петропавловск-Камчатский отмечает 280-летие. В торжествах участвовал врио губернатора Камчатки Владимир Солодов, который открыл спортивный парк и стадион «Спартак» и вручил награды Минспорта.

В субботу врио губернатора Камчатки Владимир Солодов принял участие в торжествах по случаю Дня города Петропавловск-Камчатского. Как сообщается на сайте администрации края, основная часть празднования проходила на центральной площади. «Сегодня я хочу сказать спасибо вам, потому что этот праздник принадлежит вам. Тем, кто родился и вырос в Петропавловске-Камчатском. Тем, кто приехал и каждый день своим трудом развивает Камчатку. Тем, кто приезжает к нам для того, чтобы сделать наш замечательный край ещё лучше», – сказал глава региона во время выступления.

Солодов подчеркнул, что к 280-летию города «мы вместе с вами реализуем проект «Город для жизни», благодаря которому Петропавловск становится красивее, удобнее». «Появляются детские площадки, спортивные уголки, асфальтируются дороги и дворы, реконструируются больницы и спортивные объекты. Но нам еще очень много предстоит сделать. И в тот момент, когда кажется, что невозможно достичь успеха, мы должны равняться на наших героических предков, которые 280 лет назад пришли в Авачинскую бухту и твердо поставили на полуострове российский флаг, который с тех пор не спускался и спускаться на этой земле не будет», – рассказал врио губернатора.

Празднование Дня города началось с открытия спортивного парка и стадиона «Спартак» при участии Солодова. На его площадках прошли товарищеские матчи, чемпионаты, была организована развлекательная программа. «Мы понимаем, что это не просто сдача объекта – город начинает жить спортивной жизнью благодаря этому стадиону, – отметил Солодов. – Конечно, нам предстоит еще его обживать, как любой новый объект. Самое главное, что мы начинаем все вместе с вами им пользоваться».

Напомним, Солодов заручился поддержкой вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в дальнейшем расширении парка. На установку дополнительных тренажеров и обустройство новых зон Камчатка получит федеральные средства.

Глава региона также вручил награды Минспорта специалистам Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В ходе празднования города на Озерновской косе состоялись танцевальные баттлы и молодежный фестиваль «В ритме города». На Никольской сопке была проведена выездная церемония регистрации брака – свои отношения оформили шесть пар.

На главной сцене прошел костюмированный исторический пролог «Камчатская экспедиция Витуса Беринга», выступил корякский национальный ансамбль «Мэнго». На площади состоялся праздничный концерт.

Дата образования Петропавловска-Камчатского – 17 октября 1740 года. Однако День города традиционно отмечают примерно на месяц раньше из-за более теплой погоды.