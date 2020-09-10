Грызлов заявил о нарушении ВСУ договоренностей о режиме прекращения огня

Создание ВС Украины новых позиций, а также недопущение совместной инспекции в населенный пункт Шумы является нарушением договоренностей о режиме прекращения огня, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой Контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций. И создание новых позиций, и недопущение инспекции – это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями», – передает его слова ТАСС.

«Вчера все согласились, что в районе поселка Шумы должна состояться именно совместная инспекция Украины и Донбасса при участии представителей ОБСЕ», – добавил Грызлов.

«Украинская сторона не нашла ничего другого, как потребовать от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии ковида, паспорта без упоминания ДНР, отсутствия на форме знаков различия ДНР. Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции», – пояснил российский представитель.

Напомним, Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена созвать внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции после заявлений ДНР о планах уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин принял решение отменить приказ об уничтожении укреплений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы после того, как Киев согласился провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.

Позже в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы на линии соприкосновения в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит на линии разграничения и каким образом Украина спровоцировала ДНР на открытие огня?