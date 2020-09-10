Для россиян решили ввести ограничения на провоз красной икры

Россиянам могут запретить провозить с собой более 10 кг красной икры без специальных ветеринарных сертификатов, этот вопрос обсуждался на правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений – установление требования к перевозке не более 10 килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Проживающие на Дальнем Востоке граждане, везущие икру своим родственникам в центральную часть России, не пострадают от введения такой нормы, отметила Абрамченко.

«А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах, якобы в личных целях, для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, разумеется, нужно внимательно проработать и ввести», – указала вице-премьер.

Эти ограничения нужны, чтобы предотвратить легализацию икры, добытую в результате браконьерского вылова рыбы. По данным Россельхознадзора, среднегодовой объем перевозки икры авиасообщением достигает 2 тыс. тонн.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия готовится объявить войну доставке икры с Дальнего Востока авиатранспортом.