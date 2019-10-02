Государство начинает слежку за красной икрой

Государство готовится объявить войну одному из самых своеобразных торговых путей в стране – доставке икры с Дальнего Востока авиатранспортом. Планируется введение ограничений для перевозки икры в багаже, а мотивируется это заботой о качестве продукта. Парадокс в том, что подчас именно доставка с помощью самолета как раз и гарантирует икре высочайшее качество.

С 2017 года через пассажирский терминал аэропорта Петропавловска-Камчатского под видом нужд личного потребления было вывезено порядка двух тысяч тонн икорной продукции. Такие данные прозвучали на состоявшемся несколько дней назад заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Для сравнения, годовое потребление красной икры в России оценивается в 15 тысяч тонн – иными словами, речь идет о весьма существенной доле рынка.

Как сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, икра, которую перевозят в самолетах (не только пассажиры, но и экипажи), предназначена для дальнейшей перепродажи, но при этом не проходит ветеринарный контроль и, как правило, имеет нелегальное происхождение. В связи с этим Росрыболовство предложило снизить разрешенный для физических лиц объем перевозки красной икры без сопроводительных документов с нынешних 25 кг до 10 кг.

Масштабный авиатрафик красной икры в личном багаже для коммерческих целей очень хорошо организован. «Схема по перевозке красной икры гражданскими авиарейсами успешно существует долгие годы, – говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. – Рейсы из икорных центров, например из Петропавловска-Камчатского, могут заполняться пассажирами наполовину или на четверть, при этом багажный отсек забивается до отказа – прежде всего икрой. Я лично наблюдал такие картины в Петропавловске. Граждане, которые занимаются перевозкой икры, платят за перевес багажа, покупают дополнительные места – даже при высокой стоимости билетов это все равно в конечном итоге окупается».

Основана эта схема на том, что перевозка красной икры в частном порядке не является правонарушением. Криминалом является незаконная добыча икры и реализация продукции, полученной таким путем, но сами браконьеры перевозкой икры, конечно же, не занимаются. Как правило, в качестве курьеров используются люди, которым в случае возникновения проблем будет сложно что-либо предъявить, например бабушки-пенсионерки или лица со справкой из психдиспансера. Но заметить этих людей в аэропорту достаточно легко – они очень хорошо одеты, хотя официально, скорее всего, числятся нигде не работающими или малоимущими.

На эту тему

«Дальнейшее распространение икры отследить очень сложно – в рознице продавать красную икру мимо кассы не составляет проблем, особенно на рынках, где икра продается в пластиковой таре. В результате только незначительная часть икры реализуется легально, а серые схемы имеют колоссальный оборот. Поэтому идея ограничить объем перевозки икры выглядит здраво», – считает Роман Гусаров.

Похожей точки зрения придерживается эксперт рынка рыбы и морепродуктов Илья Березнюк, управляющий партнер компании Agro and Food Communications. По его словам, так называемый мелкооптовый рынок красной икры получил особое распространение вместе с развитием социальных сетей. Там появились десятки, если не сотни групп, предлагающих икру «без посредников», что на практике чаще всего означает именно доставку гражданским авиарейсом.

«По большей части в нем задействованы нелегальные схемы добычи и сбыта икры. Как бывший сотрудник одной из крупнейших российских рыбных компаний, могу утверждать, что основная опасность таких поставщиков – отсутствие контроля качества продукта (хотя все они, как правило, утверждают, что их икра абсолютно легальная, «непосредственно от производителя»). И даже если допустить, что в основном они привозят неплохой по качеству продукт, отследить его реального производителя чаще всего невозможно. Икра в этом сегменте поставляется в основном без маркировки, а основная масса покупателей не просит никаких сертификатов и прочих документов.

При этом гарантий качества нет – икра могла быть изготовлена браконьерами в антисанитарных условиях, где вероятность занести бактерии или вредные вещества достаточно высока.

Поэтому риск пищевых отравлений такой икрой, а также рыбой, поставляемой по аналогичным схемам, весьма высок. Реальные случаи отравлений – по крайней мере рыбой – уже имели место», – говорит Березнюк.

По словам эксперта, никаких судебных исков в таком случае предъявить невозможно, поскольку документально подтвердить происхождение икры не получится, и максимальные проблемы, с которыми может столкнуться продавец, – это негативные отзывы в интернете. «Желающих покупать икру и рыбу по серым схемам от этого меньше не станет – люди в основном склонны верить тому, что им рассказывают в соцсетях, культура потребления рыбы и морепродуктов остается на низком уровне, а тех, кто действительно разбирается в специфике икорного и рыбного бизнеса, очень мало. Так что с точки зрения потребителя инициатива Росрыболовства заслуживает поддержки», – полагает Илья Березнюк.

Нюансы премиальной логистики

Тем не менее, при закупке у проверенных поставщиков доставка красной икры самолетом как раз является гарантией высокого качества продукта – как ни парадоксально. Как отмечает основатель аналитического агентства InfraNews Алексей Безбородов, значительная часть икры, поступающей в розничную продажу, привозится с Дальнего Востока в рефрижераторных секциях в замороженном виде и фасуется в Подмосковье или регионах, близких к Москве. При такой перевозке качество икры порой существенно снижается в сравнении со свежим охлажденным продуктом. Проблема не в том, что икра замораживается, а в том, что на этом пути много разных звеньев.

Оптовики консолидируют партии икры разного происхождения, замораживают и везут через всю страну фурами в рефрижераторных секциях или термос-вагонах. В любой момент может возникнуть ситуация, из-за которой качество резко упадет. Например, на термос-контейнере установят неправильную температуру. Несоблюдение холодной цепочки на всех этапах – от заготовки икры до хранения продукции в торговых точках – действительно серьезно влияет на качество икры на полках магазинов, отмечалось в прошлогоднем исследовании Роскачества.

Поэтому покупатели, для которых принципиально важно качество – прежде всего рестораны или магазины, ориентированные на премиум-аудиторию, исторически ориентируются именно на доставку красной икры по воздуху.

Они получают икру небольшими партиями (по 5–10 кг) и с высокой частотой – примерно раз в неделю. И даже если рестораторы делают общую закупку, например, 100 кг икры, то это в любом случае небольшая партия, которую можно доставить самолетом. Ждать оптовика, который привезет большой контейнер замороженной икры, они не будут – во-первых, это долго, а во-вторых, оптовик, скорее всего, не даст нужного рестораторам качества.

«В том, что ресторан хочет кормить своих клиентов качественной икрой, а не прогорклой икрой из банки, купленной в торговой сети, нет ничего предосудительного, – считает Алексей Безбородов. – На перевозку и оборот красной икры нет никаких ограничений, и любой гражданин может перевозить ее в тех объемах, какие позволяет грузоподъемность самолета. Как и другие премиум-товары наподобие ювелирных украшений, красная икра не является предметом крупнотоннажной логистики. На этих рынках действуют свои механизмы доставки, и на конечной стоимости икры стоимость доставки никак не сказывается.

Если при доставке икры самолетом используются схемы наличной оплаты, то, скорее всего, она проходит по официальной отчетности, поскольку контролирующие органы за такими схемами следят достаточно пристально. У рестораторов, как правило, есть свои агенты в том же Петропавловске-Камчатском, которые гарантируют определенное качество». Таким образом, суть дела заключается не в том, что некая часть икры доставляется самолетами, а в том, каково происхождение этой икры и куда она затем поступает.

Впрочем, чиновники склонны видеть в росте частной авиаперевозки икры некую обратную сторону борьбы за обеление этого рынка. В начале этого года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что как только его ведомство начало внедрять электронную ветеринарную сертификацию красной икры, резко вырос ее вывоз с целью «личного потребления». В связи с этим Данкверт предложил законодательно закрепить норму вывоза икры без электронного сертификата в объеме не более 5 кг на одного человека. Глава Росрыболовства Илья Шестаков фактически представил ту же позицию, хотя предложил более высокий лимит.

Есть, впрочем, и иная точка зрения – повысить разрешенный объем перевозки красной икры для личного пользования до 32 кг на человека (верхняя норма веса авиабагажа на одно место) и параллельно ужесточить наказание за незаконный оборот икорной продукции, внеся соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Об этом на заседании госкомиссии по противодействию обороту контрафакта заявил вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев.

Проблема, по его словам, заключается в том, что

на сегодняшний день в законодательстве отсутствует понятие «личного потребления».

При этом отсутствие регуляторных норм в части коммерческого оборота тихоокеанского лосося и икры приводит к тому, что зачастую доказать незаконность происхождения товара становится просто невозможно. Эффективной мерой противодействия, полагают власти Камчатки, может стать ужесточение уголовного и административного наказания за незаконный оборот водных биоресурсов. Однако в такой постановке вопроса присутствует определенное лукавство: 32 кг красной икры для личного потребления – это явный перебор, предъявить курьерам на выходе из аэропорта будет по-прежнему нечего, а индивидуального сотрудника правоохранительных органов к каждому из них не приставишь.

В конечном итоге решение этой проблемы упирается в создание единой системы прослеживаемости красной икры. Именно отсутствие такой системы (а также инструментов мониторинга температуры при транспортировке) и является одной из главных причин нестабильного качества этого продукта, отмечалось в прошлогоднем исследовании Роскачества.

«Ничего криминального в том, что красная икра доставляется в европейскую часть России гражданской авиацией, конечно же, нет, – резюмирует Илья Березнюк. – Но этот канал доставки в любом случае не является основным: крупные компании его практически не используют. Проблемы с наземной логистикой действительно есть: рефконтейнеры с икрой и рыбой идут с Дальнего Востока до Москвы не меньше двух недель. Но с точки зрения качества при правильной засолке и соблюдении всех норм хранения две недели для красной икры – это не критичный срок. Так или иначе, самое главное, чтобы потребитель понимал, какой продукт он покупает, кто его производитель и какие он дает гарантии по сохранению здоровья потребителя».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД