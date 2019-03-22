Поддельную икру от компаний-фантомов нашли на Дальнем Востоке

В продаже выявили фальсифицированную красную икру с маркировкой несуществующих дальневосточных компаний, сообщило управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Банки с продукцией маркировались названиями компаний, которые уже давно не работают на продовольственном рынке, сообщается на сайте ведомства.

Именно такой оказалась икра с маркировкой ООО «Камчатский нерест», ООО «Жемчужина Камчатки» и ООО «Золото Камчатки», поскольку на ней были указаны фальшивые адреса, а часть из компаний вообще никогда не регистрировались.

«Россельхознадзор предупреждает, что икра указанных производителей относится к фальсифицированной продукции, поскольку информация об изготовлении перечисленных продуктов не соответствует действительности», – отмечает управление.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору качественной красной икры.