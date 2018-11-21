Роспотребнадзор рассказал, как выбрать красную икру

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной красной икры.

Красную икру не стоит покупать с рук и в местах несанкционированной торговли, советуют в Роспотребнадзоре.

Для начала специалисты рекомендуют внимательно прочитать этикетку: на ней должно быть указано название рыбы, дата изготовления и дата фасовки.

Следует присмотреться к маркировке. На жестяной банке должна быть выбита дата изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р».

Кроме того, крышка банки не должна быть вздутой.

Роспотребнадзор не рекомендует покупать икру с добавкой Е-239, которая запрещена. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Качественная икра содержит мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные икринки, без пленок и трещинок. Они имеют ядро, тогда как искусственные икринки однородны.

«Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду», – добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор указывает, что хранить продукт следует в холодильнике. Икру из открытой жестяной банки лучше переложить в стеклянную емкость.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что в декабре цена на красную икру в России снизилась в два раза.