Действия адвоката Ефремова объяснили личной трагедией

Взгляд
10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
Разделы

Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
Перейти в раздел…

Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

Рахмон и Лукашенко политически в некоторых аспектах очень похожи Михаил Метцель/ТАСС
Еще одна страна на территории бывшего СССР рискует получить в ближайшее время волну протестов не меньше, чем в Белоруссии. Президент Таджикистана правит страной с 1994 года и, похоже, хочет передать власть своему сыну. Повод тоже похожий, через месяц здесь выборы – и есть целый набор признаков, которые делают ситуацию в Таджикистане похожей на белорусскую, но со своими региональными особенностями. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему русские проиграли Крымскую войну

Тимур Шерзад, журналист
165 лет назад, 10 сентября 1855 года, англо-французские войска вошли в Севастополь. Эпопея отчаянной обороны города завершилась. Шла к концу и Крымская война – один из немногих конфликтов, проигранных Россией не просто так, а с оглушительным треском. Подробности...

Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Казус Ефремова актеров ничему не научил

Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 4 комментария

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Перейти в раздел…

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
  • Улучшится

  • Ухудшится

  • Не изменится
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии из-за Турции
    Немецкие СМИ: Навальный выжил благодаря действиям омских врачей Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии из-за Турции Экономисты предупредили о наступлении «эпохи беспорядка» США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank из-за Крыма
    В США назвали новые санкции против Белоруссии бесполезными Косачев раскритиковал позицию Германии по делу Навального Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая Экс-глава офиса Зеленского бежал в Румынию, опасаясь за свою жизнь
    Колесникова расценила произошедшее на границе с Украиной как похищение Пушков отреагировал на требование Госдепа к России «уйти» с Ближнего Востока Житель Забайкалья украл 800 тыс. рублей и раздал их как милостыню Названа возможная причина внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане

    Главная тема


    Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

    «максимум усилий»


    США собрались заняться поиском виновных в ситуации с Навальным

    Битва под Оршей


    В Раде похвастались «разгромом» украинцами «жадных московитов»

    Видео

    планы войны


    Стали известны детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР

    обида Белграда


    Сербия выиграла от скандала со стулом

    жажда власти


    Саакашвили вернется в Грузию как хеллоуинский монстр

    «Ник» и «Майк»


    «Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

    социальное предпринимательство


    Дмитрий Соколов-Митрич: Как выживают «дельфины» капитализма

    дедолларизация


    Игорь Мальцев: Русские слезли с иглы под названием «валюта»

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?

    Действия адвоката Ефремова объяснили личной трагедией

       10 сентября 2020, 09:04
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Гибель семьи адвоката Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на его работе по делу актера Михаила Ефремова, предположил худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

    Грымов отметил, что судебный процесс по делу артиста стал фарсом, причем именно защитник Ефремова «превратил человеческую драму в клоунаду», передает «Московский комсомолец».

    Причинами подобного поведения адвоката якобы могли быть трагические события из его прошлого: «Ко мне все чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева – не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу – такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его (Пашаева) близких».

    Грымов отметил, что адвокат приложил все усилия к тому, чтобы навредить Ефремову и настроить против него суд. Режиссер также указывает, что вся линия защиты стала «готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора».

    «Два-три года из объявленных восьми – это его прямая «заслуга», – заключил Грымов.

    Ранее адвокат Ефремова рассказал StarHit, что вся его семья погибла в ДТП из-за пьяного водителя, когда самому Пашаеву было 15 лет. К семье виновника ДТП тогда не стали выдвигать претензий.

    «В 87 году в один день по вине пьяного водителя за рулем «КАМАЗа» погибла вся моя семья. Папа, мама, два брата. Когда мои родственники узнали, что у водителя осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на контакт и сделали все, чтобы виновника аварии не посади», – сказа Пашаев.

    Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил  Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

    Суд пришел к выводу, что артист находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один.

    Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

    Также стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. Он заявил, что адвокат его «подставил» на восемь лет и теперь он доверяет только жене.

    Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок, а также указал на ошибку Пашаева.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •