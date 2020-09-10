Действия адвоката Ефремова объяснили личной трагедией

Гибель семьи адвоката Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на его работе по делу актера Михаила Ефремова, предположил худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

Грымов отметил, что судебный процесс по делу артиста стал фарсом, причем именно защитник Ефремова «превратил человеческую драму в клоунаду», передает «Московский комсомолец».

Причинами подобного поведения адвоката якобы могли быть трагические события из его прошлого: «Ко мне все чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева – не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу – такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его (Пашаева) близких».

Грымов отметил, что адвокат приложил все усилия к тому, чтобы навредить Ефремову и настроить против него суд. Режиссер также указывает, что вся линия защиты стала «готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора».

«Два-три года из объявленных восьми – это его прямая «заслуга», – заключил Грымов.

Ранее адвокат Ефремова рассказал StarHit, что вся его семья погибла в ДТП из-за пьяного водителя, когда самому Пашаеву было 15 лет. К семье виновника ДТП тогда не стали выдвигать претензий.

«В 87 году в один день по вине пьяного водителя за рулем «КАМАЗа» погибла вся моя семья. Папа, мама, два брата. Когда мои родственники узнали, что у водителя осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на контакт и сделали все, чтобы виновника аварии не посади», – сказа Пашаев.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что артист находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один.

Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

Также стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. Он заявил, что адвокат его «подставил» на восемь лет и теперь он доверяет только жене.

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок, а также указал на ошибку Пашаева.

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