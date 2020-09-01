В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения оперативного штаба.

Общее число умерших вирус-положительных пациентов достигло 4844 человек.

31 августа сообщалось, что в столице умерли 11 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что «в течение буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум» удастся «окончательно победить коронавирус» .

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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