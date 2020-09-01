Блогер Пыж не признал вину по делу о гостайне

Видеоблогер Андрей Пыж отказался признать вину в незаконном сборе сведений, составляющих гостайну.

«Пыж отказался от признания вины, согласно позиции моего подзащитного, он не занимался незаконным сбором сведений, составляющих гостайну. Мы считаем, что его действия были законными», – сказала адвокат Пыжа Светлана Байтулина после визита к своему подопечному в СИЗО «Лефортово» в Москве, передает ТАСС.

Андрей Пыж занимался репортажами с заброшенных объектов в разных странах мира. Имеет двойное гражданство: России и Украины.

Напомним, уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.