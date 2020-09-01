Юрист: Доказать ложность показаний свидетелей в пользу Ефремова будет трудно

Взгляд
1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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США ослабляют доллар послевоенными методами

Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
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За белых в Америке вступился «народный мститель»

Кайлу Риттенхаусу может грозить пожизненный срок Daily Caller/Youtube
В Соединенных Штатах объявился новый герой. 17-летний Кайл Риттенхаус в ходе самообороны застрелил двух погромщиков – и в результате стал символом «белого пробуждения» в американском обществе. Этот поступок может иметь огромное значение не только для Соединенных Штатов, но и для России, и еще большее, как ни странно – для Украины. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...

В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...
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Балканский враг России потерпел поражение

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Лукашенко боится потерять Гродно

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Юрист: Доказать ложность показаний свидетелей в пользу Ефремова будет трудно

       1 сентября 2020, 13:00
    Фото: Пресс-служба Пресненского районного
    суда Москвы/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Если суд признает ложными показания свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, то виновным грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 80 тыс. рублей, но доказать умышленную ложь непросто, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

    Адвокат потерпевших в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Татьяна Головкина сообщила, что намерена ходатайствовать о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, которые ранее утверждали, что артиста не было за рулем автомобиля. 

    «Я думаю, что стоит дождаться приговора суда, в котором эти показания будут оценены. То есть суд даст им оценку и напишет, доверяет он им или нет. И самое главное, если конечный вердикт будет означать, что свидетели все-таки дали ложные показания, то есть мнение суда окончательно будет не совпадать с показаниями свидетелей, то тогда можно говорить о наличии состава преступления», – говорит Радько.

    Он пояснил, что все зависит от конкретных слов, сказанных свидетелями, потому что иногда формулировки могут быть неоднозначными. Для того, чтобы опровергнуть показания и доказать, что свидетели умышленно солгали, придется провести кропотливую работу, считает юрист.

    «Если показания все-таки будут признаны ложными, то далее соответствующие органы обязаны возбудить уголовное дело. Правда, я таких случаев, честно говоря, не помню. Практически в любом деле, тем более в гражданском, уголовном, суд по ходу дела какие-то показания отвергает, к каким-то относится критически, кому-то верит, а кому-то нет. И если всех тех, кому суд не верит или относится критически привлекать за дачу ложных показаний, то тогда у нас бы уже полстраны сидело в тюрьме», – сказал Радько.

    В случае, если факт дачи ложных показаний все-таки будет доказан, то свидетелю грозит наказание по статье УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Она предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей. К тому же виновный получит уголовную судимость.

    Ранее на заседании в Пресненском суде адвокат Ефремова зачитал показания тайного свидетеля по имени Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.


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