Нефть подорожала на фоне ослабления доллара Московская биржа открылась ростом 1 сентября 2020, 10:18 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,2% – до 2972 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 1,1% – до 1272 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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