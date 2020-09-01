НАТО заявило о «новом уровне провокационного поведения» России

НАТО утверждает, что на прошлой неделе российский истребитель Су-27 осуществил перехват бомбардировщика В-52 ВВС США, якобы нарушив воздушное пространство альянса.

Речь идет об инциденте, который произошел 28 августа над Балтийским морем. Утверждается, что «российский Су-27, летевший из Калининграда, вслед за B-52 вошел в воздушное пространство Дании над островом» Борнхольм, передает ТАСС.

В ответ «были запущены датские самолеты быстрого реагирования», но «российские истребители повернули назад еще до перехвата». При этом «датские самолеты оставались в воздухе и патрулировали, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства».

Отмечается, что случившееся стало «первым в этом роде» инцидентом за «несколько лет», что говорит, по мнению альянса, «о новом уровне провокационного поведения России».

В Минобороны России опровергли заявление альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем.

Как заявило российское ведомство, полет Су-27 осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, передает РИА «Новости».

Это, как подчеркнула российская сторона, «подтверждено средствами объективного контроля».

Напомним, за последние дни российским истребителям неоднократно приходилось подниматься в небо на перехват иностранных военных самолетов над Балтикой. Так, только в понедельник Су-27 вылетали дважды.

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