Су-27 дважды за день осуществили перехват иностранных самолетов над Балтикой

Российские истребители Су-27 второй раз за день подняли на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.

Три Су-27 из состава Балтийского флота подняли в небо в связи с приближением к границе России трех воздушных целей. Экипажи российских истребителей идентифицировали их как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, передает ТАСС.

Подчеркивается, что американские самолеты летели над нейтральными водами Балтийского моря, границу России они не нарушили. Су-27 вернулись на аэродром базирования после того, как бомбардировщики ВВС США удалились от российских границ. При этом Су-27 соблюдали международные правила полетов.

В понедельник Национальный центр управления обороной России уже сообщал, что Су-27 перехватил над Балтийским морем военные самолеты Германии, Швеции и Дании.

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