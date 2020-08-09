Посол оценил политику НАТО в отношении России

Взгляд
9 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 04:23  |  vz.ru
Разделы

Льготная ипотека теряет актуальность

Ипотека в России становится все доступнее Нина Зотина/РИА Новости
Участники рынки подвели первые итоги запущенной в апреле льготной ипотеки под 6,5%. Самые низкие в истории ставки позволили сбалансировать продажи, но ажиотажного спроса не вызвали. Чтобы помочь оживить замерший рынок недвижимости, власти корректируют госпрограмму. Впрочем, уже осенью она может оказаться неактуальной, говорят участники рынка. Почему это хорошая новость для россиян? Подробности...
Перейти в раздел…

Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
Перейти в раздел…

Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Конкуренты бросили против Трампа организованную преступность

Группа подростков напала, избила и ограбила девушку в Бруклине - и это лишь один из множества подобных случаев кадр из видео
Мощная волна насилия захлестнула города Соединенных Штатов Америки. В погромах активное участие принимают местные банды, ОПГ захватывают контроль над отдельными районами и целыми городками. Весь этот криминал имеет политическое прикрытие. Кто из руководителей Америки намеренно способствует разжиганию насилия в своей стране – и ради чего? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 6 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В США зарегистрировано 5 млн случаев коронавируса
    Посольство США в Бейруте поддержало протесты В Китае зафиксировали вирус SFTS, способный убить человека Из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы Тактаров высказался о плюнувшем в еду российского бойца американце Льюисе
    Талибы разрушили традиционную схему США в отношении России Таскавший Яценюка по Раде экс-депутат Украины оскорбил жителей Киева Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз Короткое платье депутата вызвало скандал в Южной Корее
    Российские блогеры остро отреагировали на беспорядки в Ливане Ученый сказал, кто может заразиться коронавирусом осенью Русский капитан судна, привезшего в Бейрут селитру, рассказал о ее хранении Водонаева заявила об издевательствах над Ефремовым

    Главная тема


    Конкуренты бросили против Трампа организованную преступность

    обращение к гражданам


    Ливанский премьер назвал причину взрыва в порту Бейрута

    «Так всегда бывает»


    Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

    политическая подоплека


    Белорусский певец оценил отказ российских артистов выступать в республике

    Видео

    «красная линия»


    «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

    рынок электроэнергии


    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

    300 лет назад


    Как Россия окончательно разгромила Швецию

    Взрыв в порту Бейрута


    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    эмиграция монарха


    Никита Коваленко: «Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

    скандал в «Современнике»


    Максим Соколов: Пещерные новации в старом театре

    международные процессы


    Юрий Мавашев: Британия видит Турцию своим региональным наместником

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Посол оценил политику НАТО в отношении России

       9 августа 2020, 04:23
    Фото: w80/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал западную политику «сдерживания и диалога».

    Келин отметил, что политика «сдерживания и диалога», выбранная НАТО и Великобританией в отношении России, состоит из сдерживания на 95% и лишь на 5% из диалога, передает ТАСС со ссылкой на CGTN

    Он призвал Лондон «действовать в духе реализма и понять, какими преимуществами обернутся сотрудничество и совместная работа с Россией, а не попытки ей противодействовать».

    В условиях коронавируса Москва стремится к сотрудничеству, но ряд стран ведут «ущербную политику» раздора.

    Об ухудшении отношений США и Великобритании с Китаем посол заявил, что мир должен «всеми силами стремиться избежать новой холодной войны и событий, которые могут вести в этом направлении».

    Он раскритиковал США за выход из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, а также из Всемирной организации здравоохранения. Посол подчеркнул, что «все эти соглашения и организации воплощают собой международный порядок, основанный на международном праве».

    «Но что сейчас называют «порядком, основанным на правилах»? Фактически речь идет о порядке, устанавливаемом и поддерживаемом США», – сказал он, добавив, что России «непонятна эта двойственность», когда пытаются «устанавливать правопорядок», но сами же его разрушают.

    По его словам, после Brexit «Великобритания будет более независимой, но тенденция» такова, что «политика Великобритании все больше и больше связана с политикой Соединенных Штатов», передает РИА «Новости».

    «И это нас немного беспокоит», – сказал он.

    Для выгодной торговой сделки с США Лондону придется принять некоторые условия политики, диктуемой американцами, считает посол.

    Говоря об отношении Москвы к Brexit, он заявил, что «это касается Великобритании», а для России «не имеет большого значения». Однако Brexit открывает новые возможности для экономического сотрудничества, хотя этому мешают политические барьеры.

    Напомним, Лондон заявил, что Россия «почти наверняка» вмешалась во внутренние дела Британии и также «с высокой вероятностью» причастна к попыткам хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19. Кремль посоветовал Лондону изучить опыт США в деле расследования «российского вмешательства». Российский посол Андрей Келин счел бессмыслицей заявление о попытке похитить данные о вакцине.

    Депутаты британского парламента не нашли свидетельств того, что Москва вмешивалась в референдум по Brexit, но обвиняют Россию в попытке повлиять на референдум о независимости Шотландии.

    Келин отметил, что Москва не видит смысла в попытках повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •