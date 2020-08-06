Трамп «приблизил» сроки создания вакцины от коронавируса к выборам

Американская вакцина от коронавируса может быть готова к 3 ноября, ко дню выборов президента США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп в ходе интервью заявил, что вакцину могут создать «раньше чем в конце года, возможно, намного раньше», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В ответ на вопрос, произойдет ли это раньше 3 ноября, глава американского государства сказал: «Я думаю, что в отдельных случаях это возможно раньше, но примерно в это время».

Также, как сообщил глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, Трамп намерен подписать указ, обязывающий ведомства закупать некоторые виды лекарств только у американских производителей, а не из-за рубежа.

«Президент намерен подписать исполнительный указ, который касается одной из наших самых насущных проблем, связанных с этой пандемией. Если мы что-то и узнали из этой пандемии, так это то, что опасно зависимы от остального мира в вопросе фармацевтических, медицинских поставок, поставок оборудования», – сказал Наварро.

Указ, по его словам, обязывает Пентагон, минздрав и министерство по делам ветеранов США покупать американскую продукцию и «убирает» некоторые законодательные барьеры. По мнению Наварро, эта мера позволит не допустить повышения цен на лекарства.

Газета USA Today отмечает, что указ обяжет правительство США создать список основных медикаментов, которые нужно закупать только у американских производителей.

Ранее СМИ сообщали, что американская биотехнологическая компания Moderna желает продавать вакцины от коронавируса на уровне 50-60 долларов.

23 июля президент США Дональд Трамп предположил, что американская фармацевтическая компания Pfizer может оказаться «победителем» в деле создания вакцины от коронавируса.