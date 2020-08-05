Кандидат в послы США в Минске призвала не упускать возможности в Белоруссии

Взгляд
5 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили оклады российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о резком повышении окладов по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...

Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
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    Кандидат в послы США в Минске призвала не упускать возможности в Белоруссии

    5 августа 2020, 17:01

    Текст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты не должны упускать свои возможности в Белоруссии «ради региональной безопасности и стабильности», заявила кандидат на должность посла США в Минске Джули Фишер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

    «У нас есть возможности в Белоруссии. Ради региональной безопасности и стабильности мы не можем упустить эти возможности», – приводит ее слова ТАСС.

    Фишер призвала США двигаться по пути сотрудничества, которое она сравнила с «улицей с двусторонним движением». «Мы будем двигаться вперед соответствующими темпами, как того хотят белорусы, как того требуют наши национальные интересы и как того требуют наши ценности», – сказала она.

    По словам кандидата, Белоруссия все в большей мере привлекает американские инвестиции. Она пообещала, что в случае, если займет этот пост, будет «поддерживать создание американской торговой палаты в Минске, а в Вашингтоне – делового совета, который сосредоточит свое внимание на Белоруссии».

    Кроме того, Фишер выразила беспокойство тем, что власти Белоруссии продолжают «задержания и давление на оппозицию», ограничивают прессу и гражданское общество. «Права человека в Белоруссии остаются проблемой», – констатировала она.

    По словам кандидата на пост посла в Минске, «несмотря на многочисленные инциденты в ходе нынешней избирательной кампании», США наблюдали тенденцию к «умеренным улучшениям» в обращении с политической оппозицией.

    Она добавила, что Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны. «Белоруссия не должна быть вынуждена зависеть от какой-либо одной страны ради ее процветания и безопасности, и мы не просим Белоруссию выбирать между Востоком и Западом. Страны, как и люди, выбирают своих друзей, но не своих соседей», – заявила Фишер.

    Газета ВЗГЛЯД писала о Фишер, которая станет первым за 12 лет послом Соединенных Штатов в Минске. Она русскоязычный дипломат с опытом работы в «оранжевом» Киеве и в Грузии при Саакашвили. 

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