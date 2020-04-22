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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Забота о мигрантах поможет безопасности россиян

«Раздача денег» станет попыткой сдержать рост насильственной преступности, прежде всего разбоев и грабежейФото: Михаил Голенков/РИА «Новости»
Агентство стратегических инициатив предложило уравнять граждан РФ и трудовых мигрантов в некоторых социальных правах до окончания эпидемии. В первую очередь речь идет о праве на получение пособия по безработице. Такая перспектива была принята в штыки многими россиянами, но в конечном счете она направлена на защиту их прав. Каким образом? Подробности...
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США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

Добродушный внешний вид обманчив – у Джули Фишер репутация жесткого политикаФото: nato.usmission.gov
С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти), – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь – дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...

Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую

Дмитрий Ольшанский, публицист
Происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса, а есть только бессмыслица и опустошенность. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

              Добродушный внешний вид обманчив – у Джули Фишер репутация жесткого политика   22 апреля 2020, 08:34
              Фото: nato.usmission.gov
              Текст: Михаил Мошкин

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              С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать.

              Впервые за 12 лет в Минск направляется посол Соединенных Штатов, русскоязычный дипломат с опытом работы в «оранжевом» Киеве и в Грузии при Саакашвили. Накануне Дональд Трамп выдвинул на этот пост Джули Фишер, до этого момента – заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.

              Правда, Фишер еще должна пройти утверждение в сенате, но там большинство принадлежит республиканцам, сторонникам Трампа, так что это, похоже, вопрос времени. Таким образом, Вашингтон выполнит обещание, которое дал глава Госдепа Майк Помпео во время февральского визита в Минск – восстановить дипотношения на высшем уровне. Напомним, что сейчас отношения поддерживаются на уровне поверенных в делах. Еще в 2008 году Минск отозвал своего эмиссара из Вашингтона. Соединенные Штаты, следуя дипломатическим правилам, отреагировали симметрично.

              Дипломатический разрыв тогда стал следствием санкций против белорусских компаний, которые ввела администрация Джорджа Буша – младшего на основе «Акта о демократии в Белоруссии». С легкой руки госсекретаря Кондолизы Райс Александра Лукашенко в те времена именовали «последним диктатором Европы».

              Но с начала 2010-х отношение Вашингтона к «последней диктатуре Европы» начало меняться. Точкой отсчета можно считать тогдашнюю встречу госсекретаря Хиллари Клинтон с главой белорусской дипломатии Сергеем Мартыновым. Линию на восстановление отношений постепенно продолжил его преемник Владимир Макей – глава МИД с 2012 года.

              А когда два месяца назад Помпео встретился с Лукашенко и Макеем и анонсировал восстановление полноценных отношений, это уже не стало внезапным поворотом. Еще в 2015 году США частично сняли антибелорусские санкции. В январе прошлого года состоялся «исторический» – по словам Лукашенко – приезд в Минск помощника госсекретаря Уэсса Митчелла. Этот представитель Госдепа, в частности, известен заявлением о том, что суверенитет Украины, Белоруссии и Грузии – «наиболее надежная защита от российского неоимпериализма».

              Так что почва для приезда Фишер готовилась давно. Как предполагается, Помпео согласовал ее назначение с Лукашенко и Макеем еще в декабре. Это произошло вскоре после того, как Батька неожиданно для многих отказался подписывать с Москвой знаменитую «дорожную карту» из 31 пункта, заявив при этом об «опасности» интеграции с Россией.

              Сотрудница Госдепа со специализацией по России, Украине, Белоруссии и Грузии Джули Фишер, помимо всего прочего, известна как последовательный сторонник выстраивания «санитарного кордона» против того самого «российского неоимпериализма». «Концепция балто-черноморского коридора, которой уже больше ста лет активно поддерживается Вашингтоном. Белоруссия оставалась единственным звеном, выпадающим из этого кордона в виде Польши, Украины и стран Балтии. И для США очень важно, чтобы этот кордон вокруг России замкнулся», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский эксперт Дмитрий Болкунец.

              Дипломат со стажем Фишер, несмотря на свой добродушный облик, имеет репутацию жесткого переговорщика, «орговика» (специалиста по работе «в поле» с различными группами населения в стране пребывания) со знанием русского, украинского и грузинского языков. Ее направляли на ответственные участки работы как раз после «цветных революций»: так, она возглавляла политический отдел и отвечала за стратегическое планирование в посольстве в Тбилиси при Саакашвили и в посольстве в Киеве во времена Ющенко.

              В открытых источниках появлялись предположения о связях Фишер со спецслужбами, а из официальной биографии дипломата следует, что ее карьера тесно связана с аппаратом НАТО – в частности, Фишер была замом постпреда США при альянсе.

              «Понятно, что в задачи Фишер будет входить мониторинг политического пространства, особенно отношений с Россией, которые переживают непростой период. В случае если Белоруссии и России не удастся договориться по каким-то вопросам, посол будет предлагать Минску альтернативные, выгодные США, варианты», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант.

              В свою очередь Болкунец уверен: попытки втянуть Лукашенко в балто-черноморские проекты США в любом случае будут происходить постепенно. «По итогам визита Помпео можно сказать, что американская дипломатия не настроена на конфронтацию», – согласился Дзермант.

              «Кроме того, США очень заинтересованы в поставках своих нефти и сжиженного газа в регион, – напомнил Болкунец. – Мы видим, что идут поставки в Литву, начались поставки на Украину. И наверняка Трамп поставит перед Джули Фишер задачу по возможности вовлечь Белоруссию во все эти экономические инициативы Вашингтона. Думаю, будут вложены немалые ресурсы, в том числе американских корпораций, чтобы перекупить белорусскую политическую элиту».

              По мнению собеседника, само по себе восстановление полноценных отношений с США – позитивный сигнал для Минска, но президенту Лукашенко стоит держать ухо востро. «Американцы направляют сильного дипломата, которая прекрасно знает и Россию, и Белоруссию. США понимают, что Лукашенко сегодня лишился поддержки Москвы. К намеченным на август президентским выборам они готовы будут сыграть свою игру на белорусском политическом поле. Я не говорю о вмешательстве, но, думаю, в Вашингтоне заинтересованы в приходе к власти в Белоруссии «своего» кандидата. И такой кандидат у них имеется», – полагает белорусский политолог.

              На ваш взгляд

               
              Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



              Обсуждение: 317 комментариев
              Как утверждает Болкунец, в последнее время на дипломатических приемах и в экспертном сообществе Белоруссии все чаще звучит имя главы МИД Макея. Утверждается, что именно его США видят преемником Лукашенко, причем желательно уже по итогам ближайших августовских выборов. Впрочем, пока это не более чем гипотеза.

              Другие эксперты не ждут от приезда Фишер никакого особого эффекта. Как поясняет гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, для Трампа идеальная модель взаимодействия со странами такого типа – польская, поэтому Белоруссия ему вообще не особо интересна.

              «Польша демонстрирует свою лояльность и еще готова за эту лояльность дополнительно платить. Концепция базы «Форт-Трамп», закупка Польшей американской военной техники, демонстративная лояльность Вашингтону даже за счет хороших отношений со своими европейскими партнерами», – сказал политолог ТАСС. Однако, напомнил Кортунов, у Минска нет денег для оплаты дружбы с США: «У него нет тех ресурсов, которыми располагает Польша или даже страны Балтии».

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