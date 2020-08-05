Рубль вырос к доллару и евро Московская биржа открылась ростом 5 августа 2020, 10:21 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в среду вырос на 0,8% – до уровня 2965 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,9% – до 1271 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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