СК пришел к выводу об отсутствии заказчиков в деле Голунова

Следственный комитет пришел к выводу, что в деле журналиста Ивана Голунова нет заказчиков, а полицейские якобы «подбросили ему наркотики ради повышения служебных показателей», сообщил адвокат Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

«Следствие не пыталось установить заказчика этого дела. Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Мы с такой позицией не согласны, считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в СК предполагают, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Были задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.