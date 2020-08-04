Воробьев пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье

Проблема обманутых дольщиков в Московской области будет решена за три года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Встреча началась с обсуждения вопросов строительства. «Хотел бы начать с одной из важнейших отраслей – со стройки, и с необходимости решения проблем граждан – участников долевого строительства. В Московской области их достаточно много, до сих пор 24,5 тысячи», – поинтересовался у губернатора Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15,5 тыс. ключей, просто темп я Вам хочу показать. Всего 24 (тысячи) осталось, вот в этом году», – сказал Воробьев.

Он добавил, что в следующем году планируется не снижать темп. «Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», – отметил губернатор.

Президент дал понять главе региона, что взял тему на контроль. «Я запомнил, хорошо?» – сказал Путин. «Я знаю», – ответил Воробьев.

В апреле Путин заявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей. Кроме того, президент заявил, что нужно аккуратно изменить «обветшалые» нормы и правила, которые мешают развитию строительной отрасли.