Путин заявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей

Фонд защиты прав дольщиков докапитализируют дополнительно на 30 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин.

«Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома», – сообщил глава государства в ходе совещания правительства по поддержке строительной отрасли, передает ТАСС.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания отметил, что ключевая задача властей – не допустить появления обманутых дольщиков на фоне распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Жилищное строительство – конечно, это самая у нас важная отрасль. Около 5 млн работающих сотрудников в них, около трех-четырех миллионов смежников, и, конечно, самые большие капиталовложения. И здесь ключевая задача не допустить появления обманутых дольщиков», – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что ключевым моментом является поддержка ипотеки.

В ходе совещания президент предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса, и сообщил, что правительство поддержит строительный комплекс, стройка должна стать локомотивом экономики.