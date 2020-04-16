Путин заявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей

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16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...

Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
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Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
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    Как мошенники используют коронавирус

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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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          • Могу вообще не выходить из дома

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              Путин заявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей

              16 апреля 2020, 17:41

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Фонд защиты прав дольщиков докапитализируют дополнительно на 30 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин.

              «Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома», – сообщил глава государства в ходе совещания правительства по поддержке строительной отрасли, передает ТАСС.

              Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания отметил, что ключевая задача властей – не допустить появления обманутых дольщиков на фоне распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».

              «Жилищное строительство – конечно, это самая у нас важная отрасль. Около 5 млн работающих сотрудников в них, около трех-четырех миллионов смежников, и, конечно, самые большие капиталовложения. И здесь ключевая задача не допустить появления обманутых дольщиков», – подчеркнул вице-премьер.

              Он отметил, что ключевым моментом является поддержка ипотеки. 

              В ходе совещания президент предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса, и сообщил, что правительство поддержит строительный комплекс, стройка должна стать локомотивом экономики.


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