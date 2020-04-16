Путин пообещал поддержку строительной отрасли

Власти России обязательно поддержат строительный комплекс, стройка должна стать локомотивом экономики, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Сразу скажу, мы обязательно поддержим строительный комплекс, более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие сектора», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что рост ипотеки в России в первом квартале сменился спадом.

Президент Владимир Путин также поручил губернаторам учитывать специфику строительной отрасли и без необходимости не останавливать работу на объектах, передает ТАСС.

«Обращаюсь к руководителям регионов: при проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах», – заявил глава государства.

Он попросил применять в этой сфере гибкие решения и «находить баланс».

«И это можно, как говорят специалисты, для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты», – сказал российский лидер.

Отметим, что Путин предложил членам правительства, собравшимся на совещание по развитию строительной отрасли, перенести мероприятие на час из-за международного телефонного разговора.