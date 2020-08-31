Эксперты подвели итоги воскресного митинга в Белоруссии

«Число протестующих уменьшается, люди начинают уставать от этого», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант, комментируя прошедшую в Минске несанкционированную акцию протеста против результатов президентских выборов.

«На сегодняшний день не видно, чтобы оппозиция чего-то добилась. Наблюдается уменьшение численности протестующих. Люди начинают уставать от этого. Они видят, что их тактика не приносит успеха, хотя руководство оппозиции будет настаивать на проведении таких акций», – считает минский политолог Алексей Дзермант.

Эксперт также отметил ультимативный характер требований оппозиции. «По сути у них лишь одно требование – чтобы Лукашенко ушел. Оно невыполнимо. Под давлением улицы он точно не уйдет. При этом лидеры протеста не хотят никакого компромисса, и это внушает тревогу. Из этой ситуации пока не видно позитивного выхода», – сказал Дзермант.

Также собеседник отметил ушедшее с улиц насилие. «Протестующие и силовики не проводят эскалаций. Потому, по моим ощущениям, оппозиция продолжит собирать акции, но с каждым воскресеньем их численность будет меньше», – прогнозирует эксперт.

В свою очередь руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук убежден: когда три недели подряд по воскресеньям собираются сотни тысяч людей – это свидетельство того, что люди действительно настроены на перемены.

«Конфликт между обществом и Лукашенко зашел так далеко, что разрешить его можно только через диалог, переговоры и поиски компромисса. Но Лукашенко демонстрирует явное нежелание этого, взяв в руки автомат. Это усугубляет ситуацию. Если власти будут продолжать в том же духе – это закончится радикализацией конфликта. Протесты будут продолжаться, а может, и шириться», – считает эксперт.

При этом политолог видит успех оппозиции в том, что ей удалось объединить протестующих независимо от места проживания, социального статуса и других факторов. «Но если грубая сила победит, нужно ждать серьезного оттока людей из Белоруссии, в том числе бизнесменов. Это нанесет большой экономический урон республике», – считает Романчук.

В то же время сразу несколько членов координационного совета оппозиции отказались обсудить с газетой ВЗГЛЯД итоги воскресных митингов.

Так, директор Института приватизации и менеджмента Павел Данейко ответил, что не разбирается в политике и «готов комментировать только экономику», а экс-проректор Европейского гуманитарного университета Владимир Дунаев признался, что следил за митингами через интернет.

В воскресенье в центре Минска проходила несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов. Протестующие дошли до резиденции Александра Лукашенко в Минске. В ходе митинга белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади. Также были закрыты выходы из центральных станций метро. К вечеру были задержаны 125 человек.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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