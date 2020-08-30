Милиция перекрыла подходы к центральным площадям в Минске

Белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади, где был запланирован несанкционированный митинг оппозиции. Также закрыты выходы из центральных станций метро.

Металлическими и пластиковыми конструкциями огородили площади Победы и Независимости, а также Октябрьскую площадь, где дежурят сотрудники ГАИ и милиции, сообщает РИА «Новости».

Днем белорусская оппозиция планирует провести очередную несанкционированную акцию протеста в центре Минска.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».