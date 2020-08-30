Сборная России выиграла Всемирную онлайн-олимпиаду по шахматам

Сборная России выиграла у команды Индии в финале и стала победителем Всемирной шахматной онлайн-олимпиады. В первом финальном матче все шесть партий завершились вничью, во втором российская команда победила со счетом 4,5:1,5.

Участники из России выиграли в четвертьфинале у венгров, в полуфинале – у американцев. На групповой стадии российская сборная заняла первое место, соперниками были команды Болгарии, Армении, Румынии, Хорватии и Англии, передает ТАСС.

В составе сборной России, капитаном которой является Александр Мотылев, выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Позднее индийская сборная подала апелляцию на результат финального матча Всемирной шахматной онлайн-олимпиады против команды России

«Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время, как сообщается, это произошло из-за проблем с интернетом. Апелляция рассматривается», – сообщает пресс- служба Международной шахматной федерации (FIDE).

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени составил 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд – по три из каждой группы.