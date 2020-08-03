Союз десантников России отреагировал на драку в парке Горького в День ВДВ

Если участники пьяной драки, которая произошла в День ВДВ в парке Горького, состоят в Союзе десантников России, то им грозит исключение, а также публичное порицание подобного поведения, заявил газете ВЗГЛЯД председатель центрального правления организации Валерий Юрьев.

В парке Горького 2 августа сотрудники Росгвардии задержали одного из празднующих День ВДВ десантника, поскольку тот находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, после чего за товарища вступились сослуживцы и завязалась драка. По словам очевидца, первым начал «мужик в тельняшке».

«Мы не можем охватить всех тех, кто когда-то служил в ВДВ. Кроме моральных, у нас никаких мер воздействия нет. Я даже это не расцениваю, как что-то особенное – обыкновенная драка нетрезвых людей, что тут скажешь. Мы регулярно разъясняем, максимально распространяем, как нельзя себя вести, но до каждого тоже не получается достучаться», – говорит Юрьев.

Юрьев рассказывает, что ежегодно из регионов приходят отчеты о проведенных праздниках, и, в общей сложности, все проходит достаточно спокойно. Тем не менее все еще встречаются инциденты, подобные тому, который был в московском парке Горького, но эксперт уверен, что это уже зависит от воспитания человека.

«Думаю, если бы эти невоспитанные десантники состояли в нашей организации, то за такие проступки, несомненно, им грозило бы исключение. Но не думаю, что для них это трагедия. Здесь смысл заключается в том, что люди должны сами понимать, что таким поведением они явно не красят ВДВ. Разве это повышает наш авторитет? Естественно, мы относимся к этому негативно и можем только публично порицать такое поведение», – резюмировал Юрьев.

В Ярославле в День ВДВ десантники напали на ЛГБТ-активиста, который вышел на улицы города с провокационными плакатами.