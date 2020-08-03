Американские астронавты назвали экипаж МКС суперкомандой

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, вернувшиеся на Землю на корабле Crew Dragon, назвали экипаж МКС, в который входят космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, суперкомандой.

Бенкен заявил, что он и Херли получили «роскошную возможность попасть в суперкоманду на борту МКС с Крисом Кэссиди, Анатолием и Иваном».

«Они проявили настоящую заботу о нас», – приводит его слова ТАСС.

Бенкен заявил, что «не может себе представить, что еще Крис мог бы подготовить» к прибытию Crew Dragon.

Херли поблагодарил руководство НАСА и главу SpaceX Илона Маска, добавив, что «оказаться сейчас здесь, выполнив первый полет на Dragon – это просто невероятно». Херли отметил, что поприветствовать астронавтов собралось большое количество людей, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Сам Маск заявил: «Я думаю, что этому может порадоваться весь мир, это можно считать за достижение человечества». По его словам, «в наши дни появляется не так много хороших новостей, и это одна из тех вещей, которым можно порадоваться вне зависимости от того, в какой точке планеты вы живете».

«Надеюсь, мы раскрасили ваш день», – заявил он.

Напомним, Crew Dragon доставил Херли и Бенкена с МКС на Землю. Американский космический корабль приводнился в Мексиканском заливе неподалеку от побережья Флориды в 21.48 мск.

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