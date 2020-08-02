Crew Dragon с астронавтами совершил посадку в Мексиканском заливе

Американский космический корабль Crew Dragon доставил на Землю астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена, сообщает НАСА.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе неподалеку от побережья Флориды в 21.48 мск. На высоте около 5,5 км сработали тормозные парашюты, на высоте около 2 км – основные, передает ТАСС.

«Просто хотим сообщить, что пока чувствуем себя хорошо», – приводит РИА «Новости» слова Херли.

Это первая с 1975 года посадка американского пилотируемого космического корабля на воду.

В мае ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.

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