Шойгу анонсировал отправку в Сирию новейшего комплекса борьбы с беспилотниками

Новый разрабатываемый в России мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика» может быть отправлен в Сирию в случае успешных испытаний на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Он поручил апробировать в Сирии отдельные образцы техники и вооружения, представленные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». В частности, во время осмотра экспозиции министру обороны показали мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика».

Назначение комплекса – противодействие беспилотникам путем обнаружения и радиоподавления каналов ГНСС.

«У нас есть необходимость в развитии таких средств. Если он у вас готов к испытаниям, давайте его опробуем на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». И, если он себя положительно зарекомендует, отправим его в Сирию», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

В то же время глава Минобороны заметил, что разработчикам необходимо сокращать временной период от разработки до принятия новых образцов на вооружение.

Напомним, в среду гендиректор «Автоматики» Владимир Кабанов сообщил, что концерн вывел на рынок самый мощный ручной комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Пищаль-ПРО».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД