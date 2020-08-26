В России вывели на рынок самое мощное в мире ружье для борьбы с беспилотниками

«Концерн «Автоматика» Ростеха вывел на рынок самый мощный ручной комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщил гендиректор «Автоматики» Владимир Кабанов.

«Комплекс борьбы с БЛА «Пищаль-ПРО» позиционируется на рынке как самый легкий и в то же время мощный ручной комплекс, как для индивидуального, так и в составе других комплексов применения. Да, ручных комплексов на рынке очень много, но наш комплекс «Пищаль-ПРО» – лучший в своем классе», – передает ТАСС слова Кабанова.

По его словам, «Пищаль-ПРО» отличается оптимальным соотношением массы и эффективности. «Уникальность «Пищали» заключается в следующем: при весе в 4 кг, малой мощности, количестве одновременно работающих диапазонов противодействия, мы добились дальности противодействия в 2 тыс. метров, что является лучшим показателем для комплексов данного типа», – сообщил Кабанов.

Он подчеркнул, что «Пищаль-ПРО» не создает каких-либо угроз здоровью оператора и имеет медицинский сертификат безопасности пользователя.

Он рассказал также, что российские системы радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов (counter-unmanned aerial systems, C-UAS) способны противодействовать «рою» дронов.

«Такие комплексы, как «Купол», «Бастион-Автоматика», «Рубеж-Автоматика» прекрасно справляются с задачами обнаружения и противодействия одновременному налету с различных направлений и высот множества беспилотников, то есть «роя», – сказал Кабанов.

В настоящее время угроза «роя» беспилотных летательных аппаратов является одной из наиболее актуальных. Беспилотники, одновременно атакующие с разных высот и сторон, способны преодолеть значительную часть современных систем радиоподавления и достичь цели.

Напомним, весной 2018 года концерн «Автоматика» (входит в состав ГК Ростех) разработал для силовиков три типа оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками – переносной «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан».