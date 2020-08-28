Адмирал оценил всплытие российской АПЛ у берегов Аляски

«Это могло быть задание в рамках учений или демонстративный маневр», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя решение США вести наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски.

«Атомные подводные лодки мало когда всплывают. Это могло произойти по техническим или каким-то другим причинам. Поскольку подлодка «Омск» находится на учениях, ей могли дать задание всплыть в определенной точке. Также это мог быть демонстративный маневр с целью показать, что «мы тут работаем», – пояснил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«В целом учения должны проводиться в нейтральных водах любой акватории. Экипажи наших кораблей соблюдают международное право. Потому США не стоит бояться того, что «Омск» и «Варяг» выполняют свои задачи в этом районе», – добавил адмирал.

Он позитивно оценил тот факт, что Россия проводит учения вблизи Аляски. «Если корабли будут стоять у стенки – их боеготовность не повысится. Поэтому надо отрабатывать план подготовки на месяц и на год вперед», – сказал собеседник.

«Что касается района проведения учений – надо понимать, что боевые действия могут начаться где угодно. Поэтому российским морякам важно знать все районы, где возможно применение силы со стороны неприятеля», – заключил Комоедов.

Ранее в пятницу Северное командование ВС США заявило, что объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски.

«Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей», – уточнило командование.

В четверг представитель Береговой охраны Соединенных Штатов сообщил, что американские рыболовные суда у побережья Аляски обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. В свою очередь в Минобороны России сообщили, что Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям в рамках тактических учений Тихоокеанского флота. Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолеты морской авиации флота.

Позже источник на Тихоокеанском флоте также сообщил, что всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка – это атомный подводный крейсер «Омск», и никакой нештатной ситуации на его борту нет.