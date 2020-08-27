Американские рыбаки заметили корабли ВМФ России в Беринговом море

Американские рыболовные суда у побережья Аляски обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей, сообщило Associated Press со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

«Несколько рыболовных судов, ведущих промысел в Беринговом море, уведомили нас о том, что им встречались эти корабли и что они испытывают озабоченность», – приводит слова представителя Береговой охраны США Кипа Уадлоу ТАСС.

Он сообщил, что береговая охрана связалась с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получила подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.

При этом, по словам представителя Береговой охраны США, у него нет данных о масштабе этих учений или сведений о том, сколько российских боевых кораблей в них задействованы, он переадресовал эти вопросы в объединенное командование ВС США на Аляске.

В свою очередь в Минобороны России в четверг сообщили, что «Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям в рамках тактических учений Тихоокеанского флота».

«Крейсер «Варяг» произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Вулкан», а «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит». По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно. Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолеты морской авиации флота», – говорится в сообщении на странице Минобороны России в соцсети «Вконтакте».

Общее руководство действиями сил с борта корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» осуществлял Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, добавили в российском военном ведомстве.

Напомним, в конце июля Россия и США запланировали проведение крупномасштабных совместных учений в районе Берингова пролива.

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