Тихоокеанский флот объяснил всплытие российской АПЛ у берегов Аляски

Всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка – это атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», никакой нештатной ситуации на его борту нет, сообщил источник на Тихоокеанском флоте.

«Это российская подлодка «Омск», которая участвует в учениях», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в пятницу Северное командование ВС США заявило, что объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски.

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