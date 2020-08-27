Украина направила ноту России в связи с визитом Путина в Крым

Украинский МИД направил ноту протеста в министерство иностранных дел России из-за визита президента Владимира Путина в Крым.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина», – заявил украинский МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида» и пообщался со строителями дороги.

Напомним, в январе российский МИД возвращал украинской стороне ноту, направленную в связи с посещением полуострова президентом Владимиром Путиным.