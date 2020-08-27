На Украине предложили лишить избирательных прав сотрудничающих с Россией граждан

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов предложил лишить избирательного права граждан страны, сотрудничающих с Россией.

«Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств», – говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский политик Виктор Медведчук якобы «финансируется» из России. По его словам, «есть большие вопросы», касающиеся финансирования «Оппозиционной платформы – За жизнь», и нужно выяснить, «кто они такие». В Кремле отметили, что Россия не финансирует Медведчука.