Лукашенко отказался вести переговоры с «бесчинствующими молодчиками»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсуждать изменения в конституцию страны с трудовыми коллективами, а не «бесчинствующими молодчиками» с улиц.

«Давайте садиться – представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, «бесчинствующие молодчики», которые ходят по улицам и «кричат, что они хотят диалога» на самом деле его не хотят. Власти не будут садится за стол переговоров с ними, добавил Лукашенко.

Глава государства отметил, что готов выстроить диалог, в том числе об обновлении конституции.

«Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», – подчеркнул Лукашенко.

Также президент уточнил, что власти справятся с уличными акциями, как бы кому-то ни хотелось дестабилизировать обстановку.

«Главное для нас - экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы», – заявил он.

По его словам, вокруг Белоруссии сформировались группировки, «готовые прийти и разжечь пожар».

«Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты», – заявил Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что в его поддержку в Белоруссии выступили 3 млн человек, а это «силища».

«Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей – 80%, которые за нас проголосовали», – уточнил он.

Вместе с тем Лукашенко высказал свое мнение на счет призывов оппозиции к гражданам отозвать депутатов в своих округах.

«Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов... Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось – надо расшатать парламент», – добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что политический кризис негативно влияет на экономику республики, но «безвозмездной помощи» Минску никто не окажет и надо рассчитывать на свои силы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

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