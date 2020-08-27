Лукашенко заявил о негативном влиянии политического кризиса на экономику страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политический кризис негативно влияет на экономику республики, но «безвозмездной помощи» Минску никто не окажет и надо рассчитывать на свои силы.

Как передает БелТА, данное заявление Лукашенко сделал на совещании по развитию важнейших организаций министерства промышленности.

Президент Белоруссии отметил, что этот год принес стране немало испытаний: из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение товаров и капитала, особенно по тем позициям, которые производятся в Белоруссии.

Сейчас, отметил Лукашенко, к этому добавилась и непростая политическая обстановка в государстве, которую, по его словам, пытаются раскачивать как изнутри, так и извне.

«Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности», – приводятся в сообщении слова Лукашенко.

Между тем министр промышленности страны Петр Пархомчик заявил, что обстановка на предприятиях Белоруссии стабилизировалась.

«Работают в штатном режиме, все конвейеры запущены, а продукция реализовывается по заключенным контрактам», – передает ТАСС слова министра, который добавил, что социально-психологическая обстановка на предприятиях за последнюю неделю нормализовалась.

«Имевшие место отдельные случаи прекращения работы на некоторых участках сегодня отсутствуют. Экономические причины для возможных забастовочных мероприятий отсутствуют», – отметил он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

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