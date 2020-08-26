Суд конфисковал у норвежского ученого волосы российских студенток

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Норвегии, который пытался вывезти из России образцы волос студенток медицинского факультета.

Как сообщает портал «78.ру», в объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что 31 августа 2018 года таможенники аэропорта Пулково решили досмотреть багаж мужчины, направляющегося в Норвегию. Во время проверки они обнаружили незадекларированный товар, а именно 76 бумажных конвертов, в которых находились образцы волос. Экспертиза показала, что образцы являются волосами с головы человека. Так как они не относятся к товарам для личного пользования их нужно было задекларировать.

В суд норвежец не явился, хотя ему сообщили о времени и месте заседания. Также судебный процесс проигнорировал его адвокат, который просил назначить наказание в виде конфискации волос.

Издание отмечает, что гражданин Норвегии – ученый, который путешествовал из Архангельска через Петербург. С собой он вез конверты с волосами студенток медицинского факультета. Норвежец уточнил, что образцы были собраны в рамках российского проекта, управляемого университетом в Архангельске. Как ведущий ученый этого проекта норвежец взял образцы, чтобы провести их анализ, с помощью метода доступного только в Шотландии.

Суд постановил конфисковать волосы.

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