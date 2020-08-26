Шойгу рассказал, кого в армии первыми привьют от коронавируса

Российские военнослужащие получат прививку от коронавируса в обязательном порядке, первыми вакцинацию пройдут военные, несущие боевую вахту на кораблях дальней морской зоны, в подводном флоте и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Мы определили круг тех, кого надо прививать, потому что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот. Там экипаж ушел, и если экипаж заболел, нам что, возвращать экипаж? А они уходят не на один день, как вы понимаете, это серьезно», – сказал министр в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, первыми вакцинируют также тех, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство.

«Ракетные войска стратегического назначения. Мы не можем допустить, чтобы эти ребята были подвергнуты тому, что ослабить хоть на йоту нашу обороноспособность», – подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.

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