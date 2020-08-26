В лесу в Ингушетии уничтожили боевика

В ходе спецоперации в лесу в Ингушетии уничтожили одного боевика, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Ликвидирован один боевик», – сказал собеседник ТАСС.

Операция проходила в лесном массиве, в районе поселка Али-Юрт Назрановского района республики.

Официальных подтверждений этих данных пока не поступало.

В мае во время контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии были уничтожены два боевика. В начале августа в Назрани и селении Сагопши вводился режим контртеррористической операции.