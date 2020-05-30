В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Во время контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии уничтожены два боевика, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ликвидированы двое боевиков. Операция завершена», – сказал собеседник ТАСС.

Официального подтверждения этим данным пока нет.

В субботу оперативный штаб Ингушетии сообщил, что в Сунже введен режим контртеррористической операции, оцеплены несколько улиц. Позднее стало известно, что в зоне боестолкновения разгорелся пожар.