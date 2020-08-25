МИД назвал оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей по Навальному

Москва считает глубоко оскорбительными обвинения Запада в некоем стремлении омских врачей «скрыть истину» о состоянии Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана.

«В ходе прошедших в Москве 25 августа российско-американских консультаций с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом был затронут вопрос о Алексее Навальном», –говорится в сообщении МИД.

При этом американская сторона в ходе переговоров заранее определила произошедшее с Навальным как «инцидент» и акцентировала, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году», сообщает ведомство.

Между тем, Лавров в ходе диалога обратил внимание на недопустимость голословных обвинений и подчеркнул, что российское руководство выступает за тщательное и максимально объективное расследование произошедшего.

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь. Напомнили в этой связи, что полные данные истории болезни пострадавшего были ими переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях», – отметили в ведомстве.

Лавров обратил внимание Бигана на подозрительную поспешность, с которым в Вашингтоне и Брюсселе подхватили версию об умышленном отравлении блогера.

«Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет. Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые «дела Александра Литвиненко и Скрипалей», о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ», – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что аналитика медиков из России и Германии по состоянию Навального совпадает, однако выводы разные.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.