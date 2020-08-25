МВД Белоруссии возбудило три дела за последние сутки против участников протестов

МВД Белоруссии возбудило три уголовных дел за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции в ходе несанкционированных митингов за прошедшие сутки, сообщили в ведомстве.

«Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД», – сообщается на сайте министерства.

В МВД добавили, что наибольшее число участников протестных акций было в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске, их общая численность составила около двух тыс. человек.

При этом ведомство отмечает, что чрезвычайных происшествий во время акций по республике за понедельник не зафиксировано.

«МВД в очередной раз призывает граждан проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях», – заявили в МВД.

В понедельник сообщалось, что протестующие собрались на площади Независимости в Минске, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать активистов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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