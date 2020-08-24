На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

Протестующие собрались на площади Независимости в Минске, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать активистов.

«В 19.00 на площади Независимости стали собираться люди. Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона». Начались задержания», – сообщается в Тelegram-канале сетевого издания Тut.by.

Городски власти, в свою очередь громко включили на колонке песню «В городском саду играет духовой оркестр», заглушив таким образом скандирование протестующих, люди на площади решили немного потанцевать, описывает обстановку издание.

Пресс-служба минской милиции также подтвердила РИА «Новости», что у дома правительства Белоруссии в понедельник вечером были проведены задержания.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».